Son dakika... Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova maçı için TFF'ye başvuru
Son dakika... Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının yüzde yüz kapasiteyle oynanması için TFF’ye başvuru yaptı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 4.maçında, 4 Kasım Perşembe günü Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak.
Radyo Gol'den Hasan Hüseyin Alimoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu’na Lokomotif Moskova maçını tam kapasite oynamak için resmi başvuruda bulundu.
Federasyon sağlık kurulları ile danıştıktan sonra dönüş yapacak.
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