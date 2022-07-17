Beşiktaş'ın ilgilendiği Jovane Cabral, Sporting'in kamp kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ın ilgilendiği Jovane Cabral, takımı Sporting Lizbon'da kamp kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Jovane Cabral ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Portekiz basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlıların ilgilendiği Jovane Cabral, Sporting'in kamp kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş'ın 4 milyon Euro teklif ettiği yıldız forvet için bir adım önde olduğu belirtilmişti. Ancak şu anda Sporting'in 5 milyon Euro'dan aşağıya Jovane Cabral'ı bırakmayacağı ifade edildi. Siyah-beyazlılar transferi sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor.
1 SENE SÖZLEŞMESİ KALDI
Geçtiğimiz sezonu Lazio'da kiralık geçiren başarılı oyuncu sadece 4 maça çıktı ve 1 gol atma başarısı gösterdi.
Jovane Cabral, gelecek sezon Sporting ile olan sözleşmesinde son yıla girecek.
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