Beşiktaş'ın ilgilendiği Jovane Cabral, Sporting'in kamp kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ın ilgilendiği Jovane Cabral, takımı Sporting Lizbon'da kamp kadrosuna alınmadı.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 18:11
Beşiktaş'ın ilgilendiği Jovane Cabral, Sporting'in kamp kadrosuna alınmadı
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Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Jovane Cabral ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Portekiz basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlıların ilgilendiği Jovane Cabral, Sporting'in kamp kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ın 4 milyon Euro teklif ettiği yıldız forvet için bir adım önde olduğu belirtilmişti. Ancak şu anda Sporting'in 5 milyon Euro'dan aşağıya Jovane Cabral'ı bırakmayacağı ifade edildi. Siyah-beyazlılar transferi sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor.

1 SENE SÖZLEŞMESİ KALDI

Geçtiğimiz sezonu Lazio'da kiralık geçiren başarılı oyuncu sadece 4 maça çıktı ve 1 gol atma başarısı gösterdi.

Jovane Cabral, gelecek sezon Sporting ile olan sözleşmesinde son yıla girecek. 


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