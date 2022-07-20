Beşiktaş'ın İspanya kampı kadrosu açıklandı
Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da devam devam ettirecek olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlılarda yeni transfer Emrecan Uzunhan da kamp kadrosuna dahil edildi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanya'da kamp yapacak Beşiktaş'ta kadro belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Alicante bölgesinde gerçekleştirilecek kampın kadrosuna şu futbolcular alındı:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Romain Saiss, Welinton Souza, Francisco Montero, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Kenan Karaman, Georges-Kevin N'Koudou, Tyler Boyd, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Jackson Muleka, Wout Weghorst, Cenk Tosun.
Beşiktaş Futbol Takımı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan öğle saatlerinde kalkacak özel uçakla İspanya'ya gidecek.
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