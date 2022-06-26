Beşiktaş'ın Kaan Ayhan için yaptığı teklif ortaya çıktı

26 Haziran 2022 Pazar, 12:32

Domagoj Vida'nın ayrılmasının ardından Romain Saiss'i transfer eden Beşiktaş, yerli stoper için de yelpazeyi geniş tuttu. Beşiktaş'ın, Kaan Ayhan ile ilgili Sassuolo'ya yaptığı teklif gün yüzüne çıktı.

KAAN AYHAN İÇİN 1 MİLYON EURO FARK

Sözcü'nün haberine göre, iyi bir yerli savunmacı arayan Beşiktaş, Kaan Ayhan'a teklif yaptı. Futbolcunun kulübü Sassuolo'ya iki taksit halinde toplam 3 milyon Euro önerildi.

SASSUOLO'NUN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Haberde, İtalyan ekibi Sassuolo'nun, Türkiye'den Trabzonspor ve Galatasaray ile de adı anılan Kaan Ayhan için en az 4 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

KAAN AYHAN'IN PERFORMANSI

Geride kalan sezon Kaan Ayhan, Sassuolo formasıyla 24 maçta 1389 dakika süre aldı. Futbolcu, 1 gol üretti. Kaan Ayhan'ın Beşiktaş ile ilgili detaylı bilgileri ise Fortuna Düsseldorf'ta birlikte oynadıkları Kenan Karaman'dan aldığı öğrenildi.