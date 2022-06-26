Beşiktaş'ın Kaan Ayhan için yaptığı teklif ortaya çıktı
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın stoper transferindeki hedeflerinden Kaan Ayhan ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İddiaya göre, Beşiktaş'ın Sassuolo'ya verdiği teklifin ayrıntıları belli oldu.
Domagoj Vida'nın ayrılmasının ardından Romain Saiss'i transfer eden Beşiktaş, yerli stoper için de yelpazeyi geniş tuttu. Beşiktaş'ın, Kaan Ayhan ile ilgili Sassuolo'ya yaptığı teklif gün yüzüne çıktı.
KAAN AYHAN İÇİN 1 MİLYON EURO FARK
Sözcü'nün haberine göre, iyi bir yerli savunmacı arayan Beşiktaş, Kaan Ayhan'a teklif yaptı. Futbolcunun kulübü Sassuolo'ya iki taksit halinde toplam 3 milyon Euro önerildi.
SASSUOLO'NUN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Haberde, İtalyan ekibi Sassuolo'nun, Türkiye'den Trabzonspor ve Galatasaray ile de adı anılan Kaan Ayhan için en az 4 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.
KAAN AYHAN'IN PERFORMANSI
Geride kalan sezon Kaan Ayhan, Sassuolo formasıyla 24 maçta 1389 dakika süre aldı. Futbolcu, 1 gol üretti. Kaan Ayhan'ın Beşiktaş ile ilgili detaylı bilgileri ise Fortuna Düsseldorf'ta birlikte oynadıkları Kenan Karaman'dan aldığı öğrenildi.
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