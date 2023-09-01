Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alacağı torbalar ve muhtemel rakipleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 09:20
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu
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Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması kura çekimi bugün saat 15.30'da yapılacak.

Fenerbahçe kura çekimine 1. torbadan girecek, Beşiktaş ise 3. torbada yer alıyor. Aynı torbadaki takımlar ve aynı ülkenin temsilcileri birbiriyle eşleşemeyecek.

İşte UEFA Konferans Ligi'nde kura torbaları ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...

1. TORBA 

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. TORBA

PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. TORBA

Beşiktaş, Genk, Zorya Luhansk, Astana, HJK Helsinki, Legia Varşova, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana

4. TORBA

Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani


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UEFA Konferans Ligi fenerbahçe beşiktaş

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