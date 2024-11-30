Beşiktaş'ın paylaşımında Serdar Topraktepe ayrıntısı!

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına Serdar Topraktepe yönetiminde başladı.

Beşiktaş'ın paylaşımında Serdar Topraktepe ayrıntısı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2024 - 15:02

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'a konuk olacak.

Siyah-beyazlılar bu mücadele öncesinde hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yardımcı antrenörlerden Serdar Topraktepe'nin antrenmenda yer aldığı görüldü.

 

Süper Lig'de Beşiktaş, Hatayspor'la 2 Kasım Pazartesi günü karşılaşacak.

AYRILIK KARARI

Beşiktaş'ta geleceği tartışılan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la kısa süre içinde yolların ayrılması bekleniyor.

Van Bronckhorst, sezon başında Beşiktaş'a imza atmıştı.


Etiketler: #beşiktaş #hatayspor #serdar topraktepe #Giovanni van Bronckhorst

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