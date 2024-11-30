Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'tan flaş karar: Antrenmana çıkmadı!
Beşiktaş'ta yolların ayrılması beklenen Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst, bugün yapılan idmanda takımın başında yer almadığı iddia edildi.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un antrenmana çıkmadığı iddia edildi.
HT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta yolların ayrılması beklenen Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst, bugün yapılan idmanda takımın başında yer almadı.
TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE YER ALDI
İdmanda Giovanni van Bronckhorst'un yerine Serdar Topraktepe takımın başında yer aldı.
Haberde, van Bronckhorst ile kısa süre içinde yolların ayrılacağı ifade edildi.
Etiketler: #Giovanni van Bronckhorst #beşiktaş #antrenman
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