Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'tan flaş karar: Antrenmana çıkmadı!

Beşiktaş'ta yolların ayrılması beklenen Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst, bugün yapılan idmanda takımın başında yer almadığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'tan flaş karar: Antrenmana çıkmadı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2024 - 11:27

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un antrenmana çıkmadığı iddia edildi.

HT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta yolların ayrılması beklenen Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst, bugün yapılan idmanda takımın başında yer almadı.

TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE YER ALDI

İdmanda Giovanni van Bronckhorst'un yerine Serdar Topraktepe takımın başında yer aldı.

Haberde, van Bronckhorst ile kısa süre içinde yolların ayrılacağı ifade edildi.


Etiketler: #Giovanni van Bronckhorst #beşiktaş #antrenman

İlgili Haberler

Beşiktaş’taki çöküşün ardından yönetim, Hollandalı hocayla ilgili kararını verdi

Beşiktaş’taki çöküşün ardından yönetim, Hollandalı hocayla ilgili kararını verdi
Futboldaki görevinin ardından şimdi de Beşiktaş başkanlığını bıraktı

Futboldaki görevinin ardından şimdi de Beşiktaş başkanlığını bıraktı
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul'dan flaş açıklama: '11 transferi tek tek ileride anlatıp...'

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul'dan flaş açıklama: '11 transferi tek tek ileride anlatıp...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler