Listede iki rekor yer aldı: İşte Beşiktaş'ın Hasan Arat dönemi transferleri!
Beşiktaş'ta Hasan Arat dönemi sona erdi. Siyah-beyazlılar Arat'ın başkanlık yaptığı dönemde transferde iki kez kulüp rekoru kırıldı.
Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu'nda yaptığı açıklamayla siyah-beyazlı kulübe veda etti. 362 gün görevde kalan Hasan Arat döneminde Beşiktaş iki kez transferde kulüp rekoru kırdı.
Önceki yıl yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Hasan Arat dönemindeki ilk transfer döneminde Beşiktaş kadrosuna üç takviye yaptı.
İşte NTV Spor'un derlediği habere göre Beşiktaş'ın Hasan Arat döneminde yaptığı transferler:
Siyah-beyazlılar 2023/24 sezonunun devre arasında Legia Varşova'dan Ernest Muçi'yi ve Braga'dan Al-Musrati'yi transfer etti.
İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan ise Joe Worrall sezon sonuna kadar kiralandı.
Sezonun tamamlanmasının ardından yaz transfer döneminde Beşiktaş, sekiz yeni futbolcuyla anlaşma sağladı.
Siyah-beyazlılarda Rafa Silva, Ciro Immobile, Joao Mario, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Cher Ndour ve Can Keleş kadroya dahil edilen isimler oldu.
İKİ TRANSFER REKORU
Beşiktaş, Hasan Arat döneminde geçtiğimiz sezonun devre arasında iki kez kulüp rekorunu kırdı. İlk olarak Ernest Muçi, 10 milyon Euro'luk bedellle takıma katılırken ardından Al-Musrati kiralama ve satın alma bedeliyle birlikte toplam 12 milyon Euro karşılığında transfer edildi. Siyah-beyazlılar Joe Worrall içinse 500 bin Euro kiralama bedeli ödedi.
Bu sezon öncesinde kadrosuna sekiz takviye yapan Beşiktaş transferler için toplam 25 milyon 150 bin Euro harcama yaptı.
Hasan Arat döneminde siyah-beyazlı kulüp toplamda 38 milyon 150 bin Euro transfer harcaması gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ta iki transfer döneminde Jackson Muleka, Valentin Rosier, Omar Colley, Vincent Aboubakar, Ante Rebic, Cenk Tosun, Rachid Ghezzal, Javi Montero, Ajdin Hasic, Umut Meraş ve Eric Bailly ile yollar ayrıldı.
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