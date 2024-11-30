Listede iki rekor yer aldı: İşte Beşiktaş'ın Hasan Arat dönemi transferleri!

İKİ TRANSFER REKORU

Beşiktaş, Hasan Arat döneminde geçtiğimiz sezonun devre arasında iki kez kulüp rekorunu kırdı. İlk olarak Ernest Muçi, 10 milyon Euro'luk bedellle takıma katılırken ardından Al-Musrati kiralama ve satın alma bedeliyle birlikte toplam 12 milyon Euro karşılığında transfer edildi. Siyah-beyazlılar Joe Worrall içinse 500 bin Euro kiralama bedeli ödedi.