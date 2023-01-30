Beşiktaş'ın rakibi Fatih Karagümrük

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 18:50

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 18:50

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 22'nci haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK DEPLASMANINDA

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve istasyon koşularıyla başlayan idman, 5’e 2’nin ardından oynanan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında, salı günü saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.