Beşiktaş'ın rakibi Fatih Karagümrük

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında salı günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı.

DHA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 18:50
Beşiktaş'ın rakibi Fatih Karagümrük
Abone Ol google-news

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 22'nci haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK DEPLASMANINDA

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve istasyon koşularıyla başlayan idman, 5’e 2’nin ardından oynanan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında, salı günü saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.


beşiktaş Fatih Karagümrük süper lig

İlgili Haberler

Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss'e İngiliz talip

Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss'e İngiliz talip
Aboubakar ve Dele Alli'li Beşiktaş göz kamaştırdı

Aboubakar ve Dele Alli'li Beşiktaş göz kamaştırdı
Beşiktaş ve Zeytinburnu'nda olaylara karışan 'organize suç örgütüne' operasyon

Beşiktaş ve Zeytinburnu'nda olaylara karışan 'organize suç örgütüne' operasyon

En Çok Okunan Haberler