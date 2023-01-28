Beşiktaş ve Zeytinburnu'nda olaylara karışan 'organize suç örgütüne' operasyon

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 11:21

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 11:22

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Rahman K. liderliğindeki suç örgütü ile bağlantılı 16 kişinin, Zeytinburnu ve Beşiktaş'ta farklı tarihlerde "Mala zarar verme", "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "Gasp" ve "Tehdit" olmak üzere toplamda 5 eyleme karıştıkları belirlendi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapılırken 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 920 gram kokain, 95 gram esrar ve çelik yelek ele geçirildi.

Firari olan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmkaların sürdüğü belirtildi.