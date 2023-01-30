Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss'e İngiliz talip
İngiltere Premier Lig kulübü Nottingham Forest'ın, Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Romain Saiss'e talip olduğu ileri sürüldü.
Beşiktaş forması giyen Romain Saiss'e İngiltere'den bir talip çıktı.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Nottingham Forest'ın Faslı savunma oyuncusu ile ilgilendiği aktarıldı.
Premier Lig ekibinin ara transfer döneminde şu ana kadar 3 transfer yaptığı ve 4. hedefinin Saiss olduğu ifade edildi. Nottingham'ın 32 yaşındaki futbolcunun transferi için bilgi aldığı kaydedildi.
Romain Saiss
BEŞİKTAŞ İSTEKLİ DEĞİL
Saiss'in, İngiltere tecrübesinin olduğu ve Wolverhampton'da 6 yılda 206 maça çıktığı hatırlatıldı.
Öte yandan Beşiktaş'ın ise takıma sezon başında katılan deneyimli oyuncuyu bırakmaya istekli olmadığı öne sürüldü.
Nottingham Forest'ın, Saiss dışında savunma transferi için adayları arasında Atletico Madrid forması giyen Felipe olduğu belirtildi.
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