Spor yazarları Beşiktaş - Lugano maçını yorumladı: 'Yazan ve yöneten: Giovanni Van Bronckhorst'
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında karşılaştığı Lugano'yu sahasında 5-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında Lugano'yu 5-1 mağlup ederek lig etabına katılmaya hak kazandı. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.
'NDOUR'U KULÜBEYE ÇEKTİ'
Hilmi Türkay: "Beşiktaşlı futbolcular ilk golün ardından, kısa süre önce dizinden sakatlanan kaptan Necip Uysal’ın formasını tribünlere gösterip tecrübeli futbolcuya geçmiş olsun mesajı yolladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, dünkü mücadelede, İsviçre’deki 11’e göre tek değişiklik yaptı. Deplasmanda Semih’i yedek bırakan Hollandalı hoca, bu kez genç oyuncuyu 11’de sahaya sürüp Ndour’u kulübeye çekti. Siyah-Beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu’nun tribünlerinin tamamına yakınını doldururken 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu yaşadı. Taraftarlar uzun süre İzmir Marşı’nı söyleyip “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” diye bağırdı." (Cumhuriyet)
'YAZAN VE YÖNETEN: VAN BRONCKHORST'
Cem Dizdar: "Spiker Immobile’nin rakip savunma arkasına yaptığı iki koşuyu golün habercisi olarak müjdeliyordu ki, tam tersi oldu! Savunma arkasına sarkan Lugano beraberliği buldu. Neyse ki, kısa süre sonra Gedson maç boyunca rakip savunmacılara yakın oynayan ancak bu kez kanada açılan Semih’e gönderdi topu. Semih, Rafa, Gedson üçgenindeki top işleyişini Rafa pas, Gedson son vuruşla süsleyip Beşiktaş’ı maça geri aldılar. Derken ‘‘Futbol topu bu adamlar için icat edildi’’ denilecek futbolculardan olan Rafa Silva çıktı sahneye ve maçın başından bu yana yaptıklarını golle tamamlayıp maçı bitirdi. Ardından yaşananlar ise sadece filmin sonundaki yazıların yukarıdan aşağıya akışından ibaretti. Yazan ve yöneten: Giovanni Van Bronckhorst." (Fanatik)
'TARİHİ FARKI KAÇIRDI'
Güntekin Onay: "Giovanni Van Bronckhorst ile Beşiktaş modern futboldan kesitler vererek harika bir takım oyunu ortaya koyuyor. Dün atılan 5 gol var, kaçanları da hesaba katarsak siyah beyazlı temsilcimiz tarihi bir farkı kaçırdı. Ayrıca Lugano son derece inatçı ve mücadeleci bir takım. Bir Türk takımı için son yıllardaki en keyifli Avrupa kupası maçı oldu. Tebrikler Beşiktaş." (Hürriyet)
'OYUN ÇOŞKUSUNU GETİRDİLER'
Ali Gültiken: "Immobile ve Rafa Silva, yeteneklilerin yanı sıra takım içine oyun coşkusunu da getirdiler. Coşku ile beraber tempo da geldi. Atılan gollerin hepsi birbirinden güzel jeneriklik gollerdi. Beşiktaş, bu sezon bu golleri fazlasıyla atmaya devam edecektir. Taraftarlar da büyük keyifle tribünde yerine alacaktır." (Sabah)
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