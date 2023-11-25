Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu: 10 eksik!

Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 12:49
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu: 10 eksik!
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Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu açıklandı. 

Siyah - Beyazlı ekipte Amartey, Bailly, Salih Uçan, Bakhtiyor, Jean Onana, Ante Rebic, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Emrecan Uzunhan ve Tayyip Talha zorlu maçın kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde: 

 

 


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