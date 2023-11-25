Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu: 10 eksik!
Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu açıklandı.
Siyah - Beyazlı ekipte Amartey, Bailly, Salih Uçan, Bakhtiyor, Jean Onana, Ante Rebic, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Emrecan Uzunhan ve Tayyip Talha zorlu maçın kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Yılport Samsunspor maçı kamp kadromuz. ??#SAMvBJK pic.twitter.com/0u11xsdNxe— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 25, 2023
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