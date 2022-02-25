Beşiktaş'ın Sivas uçağı rötar yaptı

25 Şubat 2022 Cuma, 17:57

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Ancak siyah-beyazlıların yolculuğu hava durumuna takıldı.

Sivas'a gitmek için havalimanına giden Beşiktaş kafilesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle uçağa binemedi. Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde beklemeye başladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Sivas’taki olumsuz hava muhalefetinden dolayı uçuş ileri bir saate alınmıştır. Takımımız şimdilik Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık terminalinde beklemeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

KARTAL'DA 5 EKSİK

Sakatlıkları henüz geçmeyen Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Miralem Pjanic ise yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanında sakatlığı süren N’Koudou da kamp kadrosunda yer almıyor.

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezası biten Michy Batshuayi, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek. Batshuayi cezası nedeniyle geçen haftaki Altay maçında forma giyememişti.

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın son 3 resmi maçında forma giyemeyen Valentin Rosier, takımla çalışmalara başladı.