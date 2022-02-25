Beşiktaş'ın Sivas uçağı rötar yaptı
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanında kaldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Ancak siyah-beyazlıların yolculuğu hava durumuna takıldı.
Sivas'a gitmek için havalimanına giden Beşiktaş kafilesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle uçağa binemedi. Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde beklemeye başladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Sivas’taki olumsuz hava muhalefetinden dolayı uçuş ileri bir saate alınmıştır. Takımımız şimdilik Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık terminalinde beklemeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
KARTAL'DA 5 EKSİK
Sakatlıkları henüz geçmeyen Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Miralem Pjanic ise yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanında sakatlığı süren N’Koudou da kamp kadrosunda yer almıyor.
Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezası biten Michy Batshuayi, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek. Batshuayi cezası nedeniyle geçen haftaki Altay maçında forma giyememişti.
Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın son 3 resmi maçında forma giyemeyen Valentin Rosier, takımla çalışmalara başladı.
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