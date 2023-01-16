Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar transferinde Cristiano Ronaldo ayrıntısı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 13:17

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 13:17

Wout Weghorst'un İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transferi sonrasında siyah-beyazlılar, Hollandalı futbolcunun yerini doldurmak için çalışmalara başlamıştı.

Bu doğrultuda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'la yollarını ayırmaya hazırlanan Vincent Aboubakar'la temas kuran yönetim, oyuncuyla 2,5 artı 1 yıllık olmak üzere 2.5 milyon Euro'ya sözlü anlaşma sağlamıştı.

Vincent Aboubakar

Yıldız golcüyle 3. döneme başlamak için Al Nassr'daki sözleşmesini feshetmesini bekleyen idareciler, Aboubakar'ı bu hafta içinde İstanbul'a getirmeyi amaçlıyor.

"KULÜBÜYLE DURUMUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR"

Fanatik'in haberine göre konuyla ilgili olarak Konyaspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı yapan Asbaşkan Emre Kocadağ, "Aboubakar transferi, sadece oyuncuya bağlı degil. Kulübü ile arasındaki konuları çözmeye çalışıyor. Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun lisans süreci 22 Ocak'ta resmiyet kazanacağı için süreç uzadı. Her türlü temasları kurduk. Gelmesi için her şeyi yapıyoruz. Gelecek. Ama transfer bu, neler çıkar belirsiz. Bu yüzden sadece B değil birkaç plan var. Onun dışında ilgilendiğimiz 3 santrfor daha var" ifadelerini kullandı.