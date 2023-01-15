Son dakika: Beşiktaş Francisco Montero'yu Almanya'ya kiraladı
Son dakika.. Süper Lig ekibi Beşiktaş, İspanyol futbolcu Francisco Montero'nun Alman kulüp Hamburg'a kiralandığını duyurdu.
Beşiktaş, profesyonel futbolcu Francisco Montero'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne geçici transfer olduğunu KAP'a bildirdi.
Francisco Montero
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Avro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır."
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