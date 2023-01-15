Son dakika: Beşiktaş Francisco Montero'yu Almanya'ya kiraladı

Son dakika.. Süper Lig ekibi Beşiktaş, İspanyol futbolcu Francisco Montero'nun Alman kulüp Hamburg'a kiralandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 18:16
Son dakika: Beşiktaş Francisco Montero'yu Almanya'ya kiraladı
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Beşiktaş, profesyonel futbolcu Francisco Montero'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne geçici transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Francisco Montero

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Avro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır."


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