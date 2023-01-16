Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar transferinde sona doğru: Beşiktaş saatleri sayıyor
Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'u Manchester United'a kaptıran Beşiktaş, eski oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar’ı yeniden kadrosuna katmaya artık çok yakın.
Vincent Aboubakar
Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki forvetle 2.5 yıllık sözleşme ve ücrette anlaştı. Kamerunlu oyuncu, formasını giydiği Al Nassr Kulübü’yle sözleşmesini feshetme konusunda el sıkışırken sadece birkaç prosedür işlem kaldı.
Al Nassr’ın son oynadığı maçta süre almayan Aboubakar, birkaç gün içinde İstanbul’a gelip Beşiktaş’la kontrat imzalayacak.
Francisco Montero
MONTERO KİRALANDI
Beşiktaş, Montero’yu sezon sonuna kadar Hamburg’a kiraladı.
Alman kulübü, isterse sezon sonunda Siyah-Beyazlılara 2.5 milyon Euro ödeyerek 24 yaşındaki stoperin bonservisini alabilecek.
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