Beşiktaş'ın yeni filmi geliyor: Aşkın Saati 19:03
Sowa Yapım tarafından çekilecek olan 'Aşkın Saati 19:03' filmi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Beşiktaşlı ünlü isimlerin de yer alacağı Aşkın Saati 19:03 filminin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü isimleri bir araya getiren 'Aşkın Saati 19:03' adlı sinema filminin çekimlerine başlanıyor.
Bir dedenin torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatılacağı film, hikayesi ve senaryosuyla dikkat çekiyor.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beşiktaşlı ünlü isimlerin bir araya geleceği Sowa Yapım tarafından çekilecek filmin yönetmen koltuğunda Hasan Gümet yer alacak.
Senaryosu oyuncu Özgür Özgülgün imzası taşıyan filmin çekimlerine ise mayıs ayında başlanması planlanıyor. Netleşen ilk oyuncusu Çiğdem Batur olan "Aşkın Saati 19:03"ün cast çalışmaları devam ediyor.
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