Ata Demirer'den Adana Demirspor paylaşımı: Kulüpten cevap geldi

10 Şubat 2022 Perşembe, 10:30

Spor Toto Süper Lig'de uzun yıllar sonra mücadele eden Adana Demirspor, başarısıyla herkesin takdirini topluyor. 24 haftası geride kalan ligde Trabzonspor ve Konyaspor 'un ardından 3. sıraya yerleşen Demirspor, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile büyük çıkış yakaladı. Montella yönetiminde 21 maçta 36 puan toplayan mavi lacivertliler Süper Lig'in 24. haftası itibariyle 40 puanla 3. sıraya yerleşti.

Süper Lig'in iddialı takımı Adana Demirspor, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle de yaz ve kış transfer döneminde manşetleri süsledi.

ATA DEMİRER'DEN PAYLAŞIM GELDİ

İtalyan teknik direktörün oynattığı futbol ve kadrosundaki Mario Balotelli, Yunus Akgün, Matias Vargas ve Stambouli gibi yıldız isimlerin performanslarıyla beğeni toplayan Adana Demirspor'a bir övgü de ünlü komedyen Ata Demirer'den geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Demirer, "Ligin en heyecan veren takımı Adana Demirspor, net " ifadelerini kullandı.

Demirer'in tweet'i kısa sürede birçok beğeni ve yorum alırken, Adana ekibinden de yanıt gecikmedi.

Ligin en heyecan veren takımı Adana Demirspor net — atademirer (@atademirer) February 9, 2022

ADANA DEMİRSPOR'DAN ATA DEMİRER'E DAVET

Adana Demirspor, Ata Demirer'i Adana'ya davet etti. Mavi-lacivertli ekip, "Sayın Ata Demirer, En yakın zamanda bu heyecanı yaşamak üzere sizi Adana'ya davet ediyoruz. Coşku ve mutluluğumuza ortak olmanız dileğiyle..." mesajıyla ünlü komedyeni Adana Demirspor çoskusu yaşamaya çağırdı. Demirer de davete "Baharda inşallah zevkle" mesajıyla yanıt verdi.