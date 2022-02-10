Ata Demirer'den Adana Demirspor paylaşımı: Kulüpten cevap geldi
Galatasaray taraftarı ünlü komedyen Ata Demirer, Süper Lig'de başarılı bir performans ortaya koyan Adana Demirspor'a övgü paylaşımında bulundu. Adana ekibi de Demirer'in paylaşımına jestle yanıt verdi.
Spor Toto Süper Lig'de uzun yıllar sonra mücadele eden Adana Demirspor, başarısıyla herkesin takdirini topluyor. 24 haftası geride kalan ligde Trabzonspor ve Konyaspor 'un ardından 3. sıraya yerleşen Demirspor, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile büyük çıkış yakaladı. Montella yönetiminde 21 maçta 36 puan toplayan mavi lacivertliler Süper Lig'in 24. haftası itibariyle 40 puanla 3. sıraya yerleşti.
Süper Lig'in iddialı takımı Adana Demirspor, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle de yaz ve kış transfer döneminde manşetleri süsledi.
ATA DEMİRER'DEN PAYLAŞIM GELDİ
İtalyan teknik direktörün oynattığı futbol ve kadrosundaki Mario Balotelli, Yunus Akgün, Matias Vargas ve Stambouli gibi yıldız isimlerin performanslarıyla beğeni toplayan Adana Demirspor'a bir övgü de ünlü komedyen Ata Demirer'den geldi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Demirer, "Ligin en heyecan veren takımı Adana Demirspor, net " ifadelerini kullandı.
Demirer'in tweet'i kısa sürede birçok beğeni ve yorum alırken, Adana ekibinden de yanıt gecikmedi.
Ligin en heyecan veren takımı Adana Demirspor net— atademirer (@atademirer) February 9, 2022
ADANA DEMİRSPOR'DAN ATA DEMİRER'E DAVET
Adana Demirspor, Ata Demirer'i Adana'ya davet etti. Mavi-lacivertli ekip, "Sayın Ata Demirer, En yakın zamanda bu heyecanı yaşamak üzere sizi Adana'ya davet ediyoruz. Coşku ve mutluluğumuza ortak olmanız dileğiyle..." mesajıyla ünlü komedyeni Adana Demirspor çoskusu yaşamaya çağırdı. Demirer de davete "Baharda inşallah zevkle" mesajıyla yanıt verdi.
Sayın Ata Demirer,— Adana Demirspor (@AdsKulubu) February 10, 2022
En yakın zamanda bu heyecanı yaşamak üzere sizi Adana'ya davet ediyoruz. Coşku ve mutluluğumuza ortak olmanız dileğiyle... https://t.co/kuejuGsBgM
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