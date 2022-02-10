Kayseri Demirspor Kulübü Başkanı Yılmaz Öztürk bıçaklandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde icra memurları ile beraber kulübün lokaline icraya giden Demirspor Kulübü Başkanı Yılmaz Öztürk, işletmecinin bıçaklı saldırısında yaralandı.
Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada amatör lig ekiplerinden Demirspor Kulübü'nün Başkanı Yılmaz Öztürk yaralandı.
Kayseri'de, İstasyon Mahallesi Depo Sokak üzerinde meydana gelen olayda, icra memurları ile beraber kulübe ait olan lokale giden Demirspor Kulübü Başkanı Yılmaz Öztürk, burada lokali işleten M.S. ile tartıştı. Bu sırada M.S., yanına aldığı bıçak ile Öztürk'e saldırdı.
Öztürk aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, saldırgan da polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
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