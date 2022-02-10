Roberto Mancini, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı için Adana'ya geliyor

10 Şubat 2022 Perşembe, 09:56

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin, karşılaşmayı izlemek için Adana'ya geleceği belirtildi. Tecrübeli teknik direktörün 3 yıl aradan sonra milli takım kadrosuna çağrılan Mario Balotelli'yi takibe alacağı ifade edildi.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 11 gol-5 asistlik bir performans sergileyen Balotelli, dikkatleri üzerine çekmiş ve milli takıma geri dönmüştü.

MİLLİ TAKIM'DA 36 MAÇTA 14 GOL

Son olarak Eylül 2018'de İtalya'nın Polonya ile 1-1 berabere kaldığı maçta milli formayı giyen 31 yaşındaki forvet, uzun süredir istediği formaya yeniden kavuştu.

Roberto Mancini ile kulüp kariyerinde Inter ve Manchester City'de de çalışan Balotelli, bu sezon Adana Demirspor ile 20 resmi maça çıkarken 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'nda ise 36 maçta 14 kez ağları sarstı.