Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst kimdir, nereli, kaç yaşında?

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu. Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ile Serdar Topraktepe'nin yapacağı açıklandı. Peki, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst kimdir, nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 09:30
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Beşiktaş Kulübü, merakla beklenen yeni teknik direktörünü açıkladı. Siyah beyazlılar, Giovanni van Bronckhorst'u göreve getirdi. Beşiktaş'a Türkiye Kupası kazandıran Serdar Topraktepe ile ilgili verilen karar da duyuruldu. Peki, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst kimdir, nereli, kaç yaşında?

GİOVANNİ VAN BROCKHORST KİMDİR?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 1993 yılında Hollanda'nın Rotterdam kulübünde başlayan Van Bronckhorst daha sonra Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal ve Barcelona gibi ünlü kulüplerin formalarını giydi ve büyük başarılar yaşadı.

Giovanni van Bronckhorst, teknik direktörlük kariyerine ise 2011 yılında Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak başladı. 2015 yılında aynı kulüpte teknik direktörlük görevine yükselen Van Bronckhorst, hocalık kariyeri boyunca bir kez Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları yaşadı. 


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