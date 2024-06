Yayınlanma: 05.06.2024 - 10:20

Güncelleme: 05.06.2024 - 10:20

Bir döneme damga vuran Lost dizisinde 'Kate' karakterine hayat veren ABD'li oyuncu Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktı. Peki, Lost'un yıldızı Evangeline Lilly kimdir, kaç yaşında, nereli? Evangeline Lilly filmleri...

EVANGELİNE LİLLY KİMDİR?

Nicole Evangeline Lilly, 3 Ağustos 1979 yılında üç çocuklu bir ailenin ortanca kızı olarak dünyaya geldi. 14 yaşına kadar çeşitli çocuk projelerinde gönüllü olarak çalıştı. Britanya Kolumbiyası Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler bölümünde okurken bir dünya kalkınması ve insan hakları komitesi kurdu ve yürüttü. 18 yaşındayken kısa bir süre Filipinler’de misyonerlik yaptığı dönemlerde otlardan yapılmış bir kulübede yaşadı. 2003 yılında Murray Hone ile evlendi. 2004 yılında Murray Hone ile boşandı ve Dominic Monaghan ile ilişkiye başladı. 20 Aralık 2006 yılında Kailua, Hawaii'deki evinde elektrik sorunu nedeniyle yangın çıktı. 2007 yılında Dominic Monaghan ile olan ilişkisi sona erdi. 2010 yılında Norman Kali ile bir ilişkiye başladı. 2011 yılında Norman Kali ile olan ilişkisinden bir erkek çocuğu dünyaya geldi. 18 Temmuz 2013 yılında The Squickerwonkers adlı kitabı yayınlandı. Ekim 2015 yılında ikinci erkek çocuğu dünyaya geldi.

EVANGELİNE LİLLY DİZİ VE FİLMLERİ

2003 Stealing Sinatra

2003 The Lizzie McGuire Movie

2003 Freddy vs. Jason

2004 White Chicks

2005 The Long Weekend

2008 The Hurt Locker

2008 Afterwards

2011 Real Steel

2013 The Hobbit: The Desolation of Smaug

2014 The Hobbit: The Battle of the Five ArmiesTauriel

2015 Ant-Man

2017 Little Evil

2018 Ant-Man and the Wasp

2019 Avengers: EndgameHope van Dyne

2021 Crisis

2023 Ant-Man ve Wasp: Quantumania

2003 Tru Calling

2004 Kingdom Hospital

2004–2010 Lost