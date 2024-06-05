Lost'un yıldızı Evangeline Lilly kimdir, kaç yaşında, nereli? Evangeline Lilly filmleri...
Ünlü Marvel yıldızı Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktığını duyurdu. Oyuncu "Yazmak ve insanların hayatlarını daha insani bir şekilde etkilemek isterim" ifadelerini kullandı. Peki, Lost'un yıldızı Evangeline Lilly kimdir, kaç yaşında, nereli? Evangeline Lilly filmleri...
Bir döneme damga vuran Lost dizisinde 'Kate' karakterine hayat veren ABD'li oyuncu Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktı. Peki, Lost'un yıldızı Evangeline Lilly kimdir, kaç yaşında, nereli? Evangeline Lilly filmleri...
EVANGELİNE LİLLY KİMDİR?
Nicole Evangeline Lilly, 3 Ağustos 1979 yılında üç çocuklu bir ailenin ortanca kızı olarak dünyaya geldi. 14 yaşına kadar çeşitli çocuk projelerinde gönüllü olarak çalıştı. Britanya Kolumbiyası Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler bölümünde okurken bir dünya kalkınması ve insan hakları komitesi kurdu ve yürüttü. 18 yaşındayken kısa bir süre Filipinler’de misyonerlik yaptığı dönemlerde otlardan yapılmış bir kulübede yaşadı. 2003 yılında Murray Hone ile evlendi. 2004 yılında Murray Hone ile boşandı ve Dominic Monaghan ile ilişkiye başladı. 20 Aralık 2006 yılında Kailua, Hawaii'deki evinde elektrik sorunu nedeniyle yangın çıktı. 2007 yılında Dominic Monaghan ile olan ilişkisi sona erdi. 2010 yılında Norman Kali ile bir ilişkiye başladı. 2011 yılında Norman Kali ile olan ilişkisinden bir erkek çocuğu dünyaya geldi. 18 Temmuz 2013 yılında The Squickerwonkers adlı kitabı yayınlandı. Ekim 2015 yılında ikinci erkek çocuğu dünyaya geldi.
EVANGELİNE LİLLY DİZİ VE FİLMLERİ
2003 Stealing Sinatra
2003 The Lizzie McGuire Movie
2003 Freddy vs. Jason
2004 White Chicks
2005 The Long Weekend
2008 The Hurt Locker
2008 Afterwards
2011 Real Steel
2013 The Hobbit: The Desolation of Smaug
2014 The Hobbit: The Battle of the Five ArmiesTauriel
2015 Ant-Man
2017 Little Evil
2018 Ant-Man and the Wasp
2019 Avengers: EndgameHope van Dyne
2021 Crisis
2023 Ant-Man ve Wasp: Quantumania
2003 Tru Calling
2004 Kingdom Hospital
2004–2010 Lost
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