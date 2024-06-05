Yayınlanma: 05.06.2024 - 14:39

Güncelleme: 05.06.2024 - 14:39

Almanya'nın Hoffenheim takımında forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak, sosyal medyada araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Ozan Kabak kimdir? Ozan Kabak kaç yaşında, nereli? Ozan Kabak neden Milli Takım kadrosundan çıkarıldı?

OZAN KABAK KİMDİR?

Ozan Muhammed Kabak, 25 Mart 2000 yılında dünyaya gelmiştir. Stoper mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giymektedir.

Kabak, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Profesyonel olarak ilk maçına, 12 Mayıs 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçında çıktı.[1] Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı

1 Şubat 2021'de 2020-21 sezonunun geri kalanı için kiralık olarak Liverpool'a imza attı. Anlaşmanın £1 milyon değerinde olduğu ve ayrıca Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına bağlı olarak £500.000 değerinde bonusunda olduğu bildirildi. Ayrıca anlaşma, yaklaşık £18 milyon olarak belirlenen ve eklentilerle £26.5 milyona yükselebilecek bir satın alma seçeneği de içermektedir.

OZAN KABAK NEDEN MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARTILDI?

A Milli Futbol Takımı, özel maçta Bologna şehrinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya gelirken, millilerde defans oyuncusu Ozan Kabak sakatlandı.

Maçın 38. dakikasında Retegui ile girdiği ikili mücadele sonrasında taç çizgisine yakın bir noktada yerde kalan Ozan, oyuna devam edemedi.