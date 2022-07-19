Beşiktaş'ın yeni transferi Emrecan Uzunhan: 'Hayatımın en mutlu günü'

19 Temmuz 2022 Salı, 22:04

Beşiktaş'ın İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı Emrecan Uzunhan, siyah-beyazlı takıma transferi sonrası ilk açıklamalarını yaptı.

Beşiktaş'ın YouTube kanalına konuşan 21 yaşındaki stoper, "Bu kulübün kapısından girdiğimden beri, ne kadar büyük bir camianın içine girdiğimi anladım. Play-off şampiyonluğu sonrası, 'Hayatımın en mutlu günü' göndermesi yaptım ama o şükürler olsun ki bugün güncellendi. Hayatımın en mutlu günü, çok mutluyum. Umarım sahada da savaşarak, büyük Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet edeceğim" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN BİR TAKIMDAYIM"

Açıklamalarına devam eden Emrecan Uzunhan, "İstanbulspor'da ilk sezonumda biraz daha az oynayan bir isimdim ama önemli tecrübeler kazandım. Şampiyon olduğumuz sezonda ise çok kırılma maçları oynadım, takım olarak mutlu sona ulaştık. Ben de önemli pay sahibi olduğumu düşünüyorum. Orada da şampiyonluğa oynayan bir takımdaydım, burada da. Mentalite açısından burası daha üst bir lig, çok daha kaliteli oyunculara sahip. Ben de umarım çok çabuk takıma adapte olup, takımıma katkı sağlayacağım" diye konuştu.

Genç savunma oyuncusu, ayrıca adaptasyon sürecinin ardından Beşiktaş'a büyük katkı yapacağını düşündüğünü söyledi.