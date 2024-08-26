Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai İstanbul'a geldi: Maliyeti ortaya çıktı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı 26 yaşındaki Alman oyuncu Felix Uduokhai, İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 00:16
Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai İstanbul'a geldi: Maliyeti ortaya çıktı!
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Rafa Silva, Ciro İmmobile, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Can Keleş ve Emirhan Topçu’nun ardından Beşiktaş’ın 7. transferi olan Felix Uduokhai, İstanbul'a geldi.

UDUOKHAİ İÇİN ÖDENECEK RAKAM

Beşiktaş'ın, Almanya’nın Augsburg Kulübü’nden 5.5 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki defans oyuncusuna yılda 2 milyon Euro garanti ücret ödeyeceği iddia edildi.

FELIX UDUOKHAI'NİN KARİYERİ

Aue'nin altyapısında Futbol kariyerine başlayan Felix Uduokhai, sonrasında 1860 Münih ve Wolfsburg formalarını giydi.

26 yaşındaki futbolcu, 2019'da Augsburg'a kiralık olarak giderken ertesi sezon bonservisiyle transfer oldu.

Uduokhai, kariyeri boyunca forma giydiği 251 karşılaşmada 12 gol ve 1 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİ

Beşiktaş, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu 6 isimle güçlendirdi.

Siyah-beyazlılar Emirhan Topçu, Can Keleş, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Cher Ndour transferlerini duyurdu.


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