Beşiktaş stoper transferinde sona yaklaştı: Felix Uduokhai'nin geliş tarihi belli oldu!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Felix Uduokhai'nin bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2024 - 10:45
Beşiktaş stoper transferinde sona yaklaştı: Felix Uduokhai'nin geliş tarihi belli oldu!
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Savunması güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, Felix Uduokhai için Alman ekibi Augsburg ile büyük ölçüde anlaştı.

TRT Spor'un haberine göre, Nijerya asıllı Alman oyuncunun bugün (25 Ağustos) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

26 yaşındaki savumacı, 1 metre 93 santim boyunda. Sol ayağını kullanan Felix Uduokhai, 5 yıldır Augsburg formasını terletiyor. Alman ekibiyle 124 maça çıkan 26 yaşındaki stoper, 3 kez fileleri havalandırdı, 1 gol pası verdi.


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