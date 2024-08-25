Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'tan sol beke sürpriz aday!
Şampiyonluk yarışı için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, Wolfsburg'dan Nicolas Cozza için harekete geçtiği iddia edildi.
Uzun süredir sol bek transferi üzerinde çalışan Beşiktaş, Wolfsburg'dan Nicolas Cozza için harekete geçtiği iddia edildi.
L'Equipe'in haberine göre; Fransa'dan Nantes takımı da 25 yaşındaki sol beki bu sezon bir kez daha kiralamak istiyor. Alman ekibini bu konuda ikna etmek istiyor.
GÖRÜŞMELER SIKLAŞTI
Wolfsburg ise 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Cozza'yı satmak istediği için Beşiktaş'la görüşmeleri sıklaştırdı.
YA BEŞİKTAŞ YA NANTES
İtalyan asıllı oyuncu vereceği karara göre gelecek sezon ya Beşiktaş forması giyecek ya da yeniden Nantes'a kiralık gidecek.
13 MAÇTA KATKI VEREMEDİ
2022-2023 sezonu devre arasında altyapısından yetiştiği Montpellier'den Alman temsilcisi Wolfsburg'a transfer olan Cozza, geçen sezonun ikinci yarısında Fransa temsilcisi Nantes'a kiralık olarak gitti. Burada 13 karşılaşmada forma giyen Cozza, skora katkı yapamadı.
Spor Haberleri
- Alman yıldızdan emeklilik iddialarına yanıt!
- Beşiktaş'tan sol beke sürpriz aday!
- Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Ben Chilwell kimdir?
- 1. Lig ekibinin şampiyonluk kupası kayboldu!
- Stoilov ile kavga etti, ayrılık kapıda!
- Yeni transfer İstanbul'a geliyor!
- Galatasaray'da Muslera gelişmesi!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı
- Aziz Yıldırım'dan Daum için başsağlığı mesajı
En Çok Okunan Haberler
-
- Christoph Daum hayatını kaybetti
- Fikirlere açık ama 'bir şartı' var
- İyi şans getiren 5 burç...
- 'Bir gece uyurken her şeyiniz gidebilir...'
- İş Bankası Genel Müdürü faiz indirimi için tarih verdi
- Uygun fiyata gaspçı aranıyor
- Hazırlanan kitapçık iktidarın niyetini ortaya koydu
- İmamoğlu'nun danışmanından Erdoğan'a çağrı
- 1 kişi öldü, bazı yurttaşlar 'mahsur kaldı'
- Şimşek açıkladı: 700 bin kişiye ceza yolda