Amir Hadziahmetovic maçı yarıda bırakmıştı: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında 3-0 mağlup ettiği Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Boşnak futbolcu Amir Hadziahmetovic'e ilişkin açıklama yayımladı.
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Beşiktaş, Karagümrük maçında sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in sağlık durumu için açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sol dizinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandığı ifade edildi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır."
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