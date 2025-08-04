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Kayserispor'dan Beşiktaş'a erteleme yanıtı: 'Bu talebi...'

Kayserispor'dan Beşiktaş'a erteleme yanıtı: 'Bu talebi...'

4.08.2025 23:29:00
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Cumhuriyet Spor
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Kayserispor'dan Beşiktaş'a erteleme yanıtı: 'Bu talebi...'

Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Kayserispor'da Başkan Nurettin Açıkalın, maçın ertelenme iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3'üncü eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile eşleşti.

Beşiktaş'ın 7 Ağustos Perşembe deplasmanda St. Patrick's ile oynayacağı maç nedeniyle 10 Ağustos Pazar günü Kayserispor ile oynayacakları maç için erteleme talebinde bulunacağı iddia edildi.

"TALEBİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın konu ile ilgili olarak, "Bu talebi kabul edemeyeceğiz. Beşiktaş'ın erteleme talebini kabul etmiyoruz. Sonuçta kadrolarını hem lig hem de Avrupa'da mücadele edecek şekilde oluşturdular. İlimizde gurbetçilerimizin yoğun olduğu zamanları yaşıyoruz. Onlar da memleketlerinin takımını desteklemek istiyor. Tribünde maçını izlemek istiyor. Bu nedenle biz, maçın ertelenmesi kararını kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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