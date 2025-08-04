Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eski Beşiktaşlı Javi Montero'nun yeni adresi belli oldu!

Eski Beşiktaşlı Javi Montero'nun yeni adresi belli oldu!

4.08.2025 22:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Eski Beşiktaşlı Javi Montero'nun yeni adresi belli oldu!

İspanya 2. Futbol Ligi (La Liga 2) ekibi Malaga, 26 yaşındaki İspanyol oyuncu Javi Montero'yu kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu İspanyol stoper Javi Montero'nun yeni adresi belli oldu.

Siyah-beyazlılardan Racing Santander'e transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Malaga'ya imza attı.

Image

BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYMİŞTİ

Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık oynayan İspanyol futbolcunun, 2021-22'de siyah-beyazlılar tarafından bonservisi alındı.

Sonraki sezon Hamburg'a kiralanan Montero, daha sonra Arouca'ya 1 sezon kiralandı. 2024-2025 sezonunun başında Beşiktaş, Montero ile yollarını ayırdı. İspanyol oyuncu geçen sezonu Racing'de geçirdi.

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #malaga

İlgili Haberler

Beşiktaş taraftarından TÜGVA tepkisi!
Beşiktaş taraftarından TÜGVA tepkisi! Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali sonrası Beşiktaş taraftar grubu Üniversiteli Beşiktaşlılar'dan tepki geldi.
Kura çekimi sona erdi: İşte Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...
Kura çekimi sona erdi: İşte Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri... Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası çekildi.
Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası... Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferinde sona doğru!
Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası... Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferinde sona doğru! Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.