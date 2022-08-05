Beşiktaşlı Emirhan İlkhan imza için Torino'da

05 Ağustos 2022 Cuma, 09:37

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ardından altyapıdan yetişen Emirhan İlkhan da Avrupa'nın yolunu tuttu.

18 yaşındaki futbolcu, Serie A ekiplerinden Torino'ya transfer oldu. İtalyan ekibi, bu transfer için Emirhan'ın serbest kalma bedeli olan 4.5 milyon Euro'yu Beşiktaş'a ödeyecek.

Emirhan, 5 yıllık sözleşmenin altına imza atmak için İtalya'ya gitti. Genç futbolcu, Torino'dan senelik 900 bin Euro yıllık ücret kazanacak.

TORINO'DAN AÇIKLAMA

Torino Başkanı Urbano Cairo, Emirhan transferi için "Emirhan İlkhan çok kaliteli ve büyük yeteneklere sahip bir oyuncu. İmzalar atılana kadar daha fazlasını söylemek istemiyorum" diye konuştu.

Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ta ilk olarak geçen sezon Önder Karaveli döneminde forma giydi. Genç orta saha, geçen sezon toplamda ise 12 maçta oynadı ve bir gol attı.