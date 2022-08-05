Beşiktaşlı Emirhan İlkhan imza için Torino'da
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, İtalyan ekibi Torino'ya transfer oldu. 18 yaşındaki futbolcu Torino'dan yıllık 900 bin Euro kazanacak.
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ardından altyapıdan yetişen Emirhan İlkhan da Avrupa'nın yolunu tuttu.
18 yaşındaki futbolcu, Serie A ekiplerinden Torino'ya transfer oldu. İtalyan ekibi, bu transfer için Emirhan'ın serbest kalma bedeli olan 4.5 milyon Euro'yu Beşiktaş'a ödeyecek.
Emirhan, 5 yıllık sözleşmenin altına imza atmak için İtalya'ya gitti. Genç futbolcu, Torino'dan senelik 900 bin Euro yıllık ücret kazanacak.
TORINO'DAN AÇIKLAMA
Torino Başkanı Urbano Cairo, Emirhan transferi için "Emirhan İlkhan çok kaliteli ve büyük yeteneklere sahip bir oyuncu. İmzalar atılana kadar daha fazlasını söylemek istemiyorum" diye konuştu.
Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ta ilk olarak geçen sezon Önder Karaveli döneminde forma giydi. Genç orta saha, geçen sezon toplamda ise 12 maçta oynadı ve bir gol attı.
Video Haberler
- Diyarbakır'da bulundu: Tam bin 700 yıllık...
- MSB: Mısır taşıyan 3 gemi Ukrayna'dan hareket etti
- Taliban yakaladı, IŞİD sorumlusu itiraf etti
- Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: Yaralılar var
- İYİ Parti'den çok konuşulacak bir video
- İş cinayeti: Pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Denizde mayın paniği: Gerçek ortaya çıktı
- Trafik kazası sonrası iki grup arasında bıçaklı kavga
- 'Burası bize çok uygun geliyor'
En Çok Okunan Haberler
-
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- Benzin ve motorine indirim geliyor
- Son seçim anketi yayımlandı
- Trafikte ve karayollarında son durum
- Editörün konuşması Telegram’da yayınlandı
- 'Tahminler şaşabilir'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS iptal edildi
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'