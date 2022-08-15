Eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert eleştiri
Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında 3-0 öne geçtiği karşılaşmada, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmasının ardından Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert eleştiriler geldi.
Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor deplasmanına giden Beşiktaş, karşılaşmanın henüz ilk yarısında N'koudou, Salih Uçan ve Ghezzal'ın attığı gollerle 3-0 lık üstünlüğü eline almıştı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte skor kaydeden tüm oyuncularını oyundan alan Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, takımının sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmasına engel olamadı. Bu beraberlik sonrası Fransız çalıştırıcı, eleştiri oklarının hedefi oldu.
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Valerien Ismael hakkında; "Büyük takım hocası böyle olmaz" dedi.
"BÜYÜK TAKIMIN HOCASI BÖYLE OLMAZ"
Maçın ardından TRT Spor'da Fransız teknik adamı sert sözlerle eleştiren Kahveci, "Valerien Ismael, bizlere bir takımın 10 kişi nasıl oynamaması gerektiğini gösterdi. N'Koudou'yu oyundan çıkararak Beşiktaş'ın rakip kaleye gitmemesi için her şeyi yaptı. Büyük takımın hocası böyle olmaz" dedi.
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