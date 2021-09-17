Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu, Altın Çocuk ödülünün 40 kişilik listesinde yer aldı

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Tuttosport'un düzenlediği 'Golden Boy' ödülünde 40 kişilik listede yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 13:26
Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu, Altın Çocuk ödülünün 40 kişilik listesinde yer aldı
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Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan ve 20 yaş altı en iyi futbolcuya her yıl verilen "Golden Boy" ödülü için bu sezon bir Türk oyuncu da aday gösterildi.

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, 100 kişilik aday listenin içinde yer almıştı.

Tuttosport'un her yıl düzenlediği 'Golden Boy' ödülü için açıklanan 100 kişilik liste 40'a düştü.

Siyah-beyazlıların genç kalecisi, 40 oyuncuya indirilen listede de kendine yer buldu.

Listeden her ayın 15'inde verilen oylar sonucunda 20 isim düşürülecek ve 15 Ekim'de 20 kişilik son liste ortaya çıkacak.


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