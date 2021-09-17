Galatasaray, konuk ettiği İtalyan takımlarına kaybetmiyor

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 11:02
<p>UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, E Grubu ilk maçında İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio'yu ağırladı.</p>

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, E Grubu ilk maçında İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio'yu ağırladı.

<p>Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray, Strakosha 67. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.</p>

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray, Strakosha 67. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.

<p>Bu sonuç Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken Serie A ekibi Lazio ise İstanbul'dan eli boş döndü.</p>

Bu sonuç Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken Serie A ekibi Lazio ise İstanbul'dan eli boş döndü.

<p>OPTA verilerine göre Galatasaray, Avrupa kupaları gruplarında İtalyan takımlarını konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi (6G 3B) ve son üç karşılaşmayı gol yemeden kazandı (Juventus x2 &amp; Lazio).</p>

OPTA verilerine göre Galatasaray, Avrupa kupaları gruplarında İtalyan takımlarını konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi (6G 3B) ve son üç karşılaşmayı gol yemeden kazandı (Juventus x2 & Lazio).

<p>Öte yandan Galatasaray, Eylül 2018'den (3-0 vs Lokomotiv Moskova) bu yana Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı.</p>

Öte yandan Galatasaray, Eylül 2018'den (3-0 vs Lokomotiv Moskova) bu yana Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı.

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