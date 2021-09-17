Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin en iyi gol beklentisine sahip takımı oldu

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 09:25
<p>Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup etabı ilk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe hücumdaki etkinliği ile UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin en iyi takımı oldu.</p>

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup etabı ilk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe hücumdaki etkinliği ile UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin en iyi takımı oldu.

<p>Fenerbahçe, Almanya'da Eintracht Frankfurt karşısında galibiyeti uzatmalarda kaçırdı. Penaltıdan yararlanamayan ve VAR'a takılan Fenerbahçe, ofansif oyunu ile dikkat çekti.</p>

Fenerbahçe, Almanya'da Eintracht Frankfurt karşısında galibiyeti uzatmalarda kaçırdı. Penaltıdan yararlanamayan ve VAR'a takılan Fenerbahçe, ofansif oyunu ile dikkat çekti.

<p>Opta verilerine göre Fenerbahçe, 2.81 ile bu gece UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda en yüksek gol beklentisi oranını yakalayan takım oldu.</p>

Opta verilerine göre Fenerbahçe, 2.81 ile bu gece UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda en yüksek gol beklentisi oranını yakalayan takım oldu.

<p>Sarı lacivertli takıma en çok yaklaşan takım, 2,05 ile Marsilya oldu. Marsilya, Galatasaray'ın grubundaki diğer maçta Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.</p>

Sarı lacivertli takıma en çok yaklaşan takım, 2,05 ile Marsilya oldu. Marsilya, Galatasaray'ın grubundaki diğer maçta Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

<p>Fenerbahçe mücadeleyi 12 gol girişimi tamamlarken, Eintracht Frankfurt ise 5 gol girişimi ile sarı lacivertli kulübe cevap verebildi.</p>

Fenerbahçe mücadeleyi 12 gol girişimi tamamlarken, Eintracht Frankfurt ise 5 gol girişimi ile sarı lacivertli kulübe cevap verebildi.

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