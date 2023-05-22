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Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu ameliyat oldu

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, akut apandisit teşhisi konularak ameliyat edildi.

İHA
Yayınlanma: 22.05.2023 - 17:34
Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu ameliyat oldu
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Beşiktaş, milli kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde şiddetli karın ağrısı şikayeti bulunan futbolcumuz Ersin Destanoğlu’na akut apandisit teşhisi konmuş olup; futbolcumuza Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Prof. Dr. Murat Gönenç tarafından laparoskopik appendektomi ameliyatı uygulanmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan Ersin Destanoğlu’nun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır. Ersin Destanoğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.


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