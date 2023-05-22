Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Şenol hocayla uyum inanılmaz'

Yayınlanma: 22.05.2023 - 09:21

Güncelleme: 22.05.2023 - 09:26

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Gülengül Altınsay: "İlk yarının sonlarına doğru baskısını artırıyor Kartal. Bu arada 2 dakika içinde 2 tane penaltısı güme gidiyor Beşiktaş’ın. Hele Cenk’in kafasına atılan tekme nasıl görülemiyor? VAR neden devreye girmiyor? Ama Aboubakar’ın 45+4’teki harika golü açık ve bariz. Beşiktaş ikinci yarıya Gedson’un harika plasesiyle giriyor: 1-2. Zaten karşı kaleye yakın oynayan Gedson her aksiyonun içinde. Sonrasında ev sahibi bastırıyor Beşiktaş kontra bekliyor. 72’de Saiss’e, 90+6’da Gedson’a yapılan penaltıları bu kez hakem ve VAR görüyor. Cenk skoru 3-1’e, Aboubakar da 4-1’e getiriyor. Oyuncuların hepsi görevlerini fazlasıyla yerine getirince Beşiktaş sakin ve olgun futboluyla Adana’dan 3 puanla ayrılıyor." (Cumhuriyet)

"ŞENOL GÜNEŞ KONUŞTU, MAÇ GELDİ"

Uğur Meleke: "Montella’nın Adana Demirspor’u çabukluk üzerine inşa edilmiş bir ekip. Rakip kaleye oyalanarak, set inşa ederek, sabırla gitmiyorlar. Bu kadar çabuk oyuncu, eğer topu ayaklarında oyalamaz, seri de dolaştırırlarsa baş döndürücü bir hızla gidiyorlar hücuma. Dün özellikle ilk 20-25 dakikada hızlarıyla Beşiktaş’ı zor durumlara düşürdüler. Beşiktaş’ın oyunun akışını değiştirdiği ansa 25’inci dakikada geldi. Şenol Güneş maçın durduğu bir anda Salih-Gedson’la konuştu.

O dakikadan sonra Beşiktaş da oyalanmama, daha fazla uzun deneme ve özellikle Gedson Fernandes’le o toplara koşma stratejisine geçti. Böylece son 12 haftada tam 34 puan toplamayı başaran Beşiktaş, dün hem Avrupa biletini cebine koymuş oldu, hem de yeni sezona çok daha umutla ve heyecanla bakıyorlar artık." (Hürriyet)

Attila Gökçe: "Beşiktaş zor deplasmanı, neşeli oyun ve skorla keyifli bitirdi. Haftalardır ilk golü yedikten sonra öfke ve reaksiyonla çok gollü geri dönüşlere imza atıyorlar. Bu bir mesaj mı acaba? “Atma bana yanarsın!” gibi… Lig ikinciliğindeki olası hesapları canlı tutmak adına da iyi bir iş yapmış oldular... Üstelik, iyi bir oyunla!" (Milliyet)

"ŞENOL HOCAYLA BEŞİKTAŞ UYUMU İNANILMAZ"

Nihat Kahveci: "Beşiktaşlı taraftarlar bu kadro korunursa, takviyeler yaparsa çok iyi olur diyorlardır. Şenol hocayla Beşiktaş'ın uyumu inanılmaz. Şampiyonlar Ligi'nde bile yenilgisiz gruptan çıkan bir havaya bürünüyor"

Kemal Aslan: "Redmond inanılmaz performans vermeye başladı. Orta saha oturdu. Redmond'un da sözleşmesinin alınması isabetli olur diye düşünüyorum. Performansını sürekli yukarı taşıdı çünkü. Şenol hoca seneye oluşturulacak kadro için ilk onunla imzalanmasını istemeli"