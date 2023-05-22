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Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar Beşiktaş tarihine geçti

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımın tarihine geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 11:18
Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar Beşiktaş tarihine geçti
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Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta gollerini sıralamaya devam ediyor. Adana Demirspor maçında fileleri iki kez sarsan Kamerunlu futbolcu, ligdeki 14. karşılaşmasında 12. golünü kaydetti.

Hürriyet'in haberine göre, son 10 maçın 9'unda fileleri havalandıran Aboubakar, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla üç farklı sezonda 12'den fazla gol atan ilk yabancı olarak tarihe geçti. Kamerunlu yıldız 2016-17 sezonunda 12, 2020-21'de de 15 gol kaydetmişti.

Vincent Aboubakar

Ara transferde Beşiktaş'a dönen Aboubakar ilk 4 maçı boş geçtikten sonra 24. haftadaki 2-1'lik Ankaragücü mücadelesinde ilk golünü atmıştı.

MAÇ BAŞI GOL ORTALAMASI 0.85'E ÇIKTI

Aboubakar ayrıca Beşiktaş'taki en verimli dönemini geçiriyor. 2016-17 sezonunda 27 karşılaşmada 12 gol atıp maç başı 0.44 ortalama tutturan, 2020-21'de de 26 maçta 15 golle 0.57 ortalama yakalayan Kamerunlu futbolcu bu sezon ise 14 maçta 12 golle 0.85'e ulaştı. 


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