Beşiktaşlı eski futbolcu Mehmet Özdilek: Gönlümüz Beşiktaş'tan yana

01 Ekim 2022 Cumartesi, 10:04

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından olan ve şu sıralar teknik direktörlük yapan Mehmet Özdilek, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak Sporx'e özel açıklamalar yaptı.

2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine dair konuşan Mehmet Özdilek, "Bol gollü bir derbi bekliyorum. İki tarafın da birbirine gol atma potansiyeli var. Milli takım sonrası oyuncuların dönüşlerini kestirmek zor. Bazı takımlar için avantaj, bazı takımlar için dezavantaj oluyor. Ritim yakalayan takımlarda bozulmalar olabiliyor. Skor olarak beklentilerin altında kalan takımlara iyi geliyor. Derbi maçı olacak neticede. Bireysel performanslar belirleyici olacak gibi görünüyor. Büyük maçları, büyük oyuncular kazanır" ifadelerini kullandı.

"VODAFONE PARK'TA OYNANAN MAÇTA BEŞİKTAŞ FAVORİDİR"

Derbideki favorisinin Beşiktaş olduğunu belirten Özdilek, "Vodafone Park'ta oynanan maç hangi maç olursa olsun, Beşiktaş favoridir. Keşke Fenerbahçe taraftarları olsa. Geçmiş dönemde yarı yarıya oynuyorduk ve güzel oluyordu. Son yıllarda yasaklamaya gidildi. Tabii bunun kararını yetkililer veriyor" diye konuştu.

Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'ye yenilmesinin olası sonuçlarından bahseden teknik direktör, "Beşiktaş penceresinden bakınca, kaybedilirse psikolojik bir travma olabilir. Bu maçlar camialar için de çok değerlidir. Alınacak bir galibiyet, moral motivasyon açısından önemlidir. 3 puanın ötesindedir. Eleştiri kazansanız bile olur. 7 haftalık süreçte Beşiktaş'a çok ciddi eleştiriler oldu. Son 2 haftadaki 5 puan kaybı buna neden oldu. Lig uzun bir maraton, bu tür maçlarda teknik adamlar ve camialar kazanma odaklı olur. İki teknik adam da bunu düşünecek. Bu tür maçlarda kazanmak kadar kaybetmemek de önemli" dedi.

"GÖNLÜM BEŞİKTAŞ'TAN YANA"

Özdilek son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman fotoğrafın bütününe bakmak gerek. Milli takım arasında oyuncular gitti, nasıl döndüler? Fenerbahçe sezon başı itibarıyla kaleci İrfan hariç herkesi kullandı ve verim aldı. Jesus, çeşitliliği sağladı. Geçiş süreci iyi geçti. Ama bu maçın atmosferi farklı olacak. Oyuncuların da ne kadar sorumluluk alabileceği önemli. Zor bir maç olacak. İki teknik adamın kurgusu puan ya da puanlar almak üzerine olacaktır. Beşiktaş galibiyet odaklı bir maç oynamak isteyecek. Performansı sahada ne kadar etkili olacak? Hep birlikte bunu göreceğiz. Gönlümüz tabii ki Beşiktaş'tan yana."