Haim Revivo, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde favorisini açıkladı

30 Eylül 2022 Cuma, 22:22

Efsane isimlerden İsrailli futbolcu Haim Revivo gündemi değerlendirdi. Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da giyen 50 yaşındaki eski futbolcu, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin favorisini TRT Spor'a açıkladı.

Derbide favorinin Fenerbahçe olduğunu dile getiren Revivo, "Fenerbahçe'yi kazanmaya yakın görüyorum. Hücum oyuncuları ne yaptıklarını biliyor. Beşiktaş çok zor bir deplasman ama şampiyon olmak istiyorsanız, kazanmak zorundasınız" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY'A İLK BAŞTA SICAK BAKMADIM"

İsrailli futbolcu, Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili bir itirafta bulundu. Revivo şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Türkiye'deki son yılımda Galatasaray'a transfer oldum. İnsanlar Fenerbahçe'den isteyerek ayrıldığımı sanıyorlar ama bana 8 ay boyunca ödeme yapılmadı. Yeni bir sözleşme için konuştum ama ikna edemedim. Almanya'ya ailemi görmeye gittim ve orada benimle ilgilenen kulüpler vardı ama ben Türkiye'de kalmak istedim. Galatasaray bana 2.5 yıllık sözleşme önerdi, ilk başta sıcak bakmadım ama başka çarem yoktu. Fenerbahçe bana çok şey kattı. İsrail dışında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ilk oyuncuyum. Onları her zaman takip ettim. Kalbim hep onlardan yana. Kulübümü ve taraftarlarımızı çok seviyorum, onları her zaman saygıyla anıyorum. Ne zaman onlarla karşılaşsam bana desteklerini gösteriyorlar."