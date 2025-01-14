Beşiktaşlı eski kaleci 2. Lig'e transfer oldu!

Almanya 2. Lig ekibi Schalke 04, 31 yaşındaki kaleci Loris Karius'u kadrosuna kattı.

Beşiktaşlı eski kaleci 2. Lig'e transfer oldu!
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AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 16:44

Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Schalke 04, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Alman file bekçisi Loris Karius'u transfer etti.

Schalke 04 Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Karius ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Karius, kariyerinde Mainz 05, Liverpool, Beşiktaş, Union Berlin ve son olarak Newcastle United'da görev yaptı.

Newcastle United'ın üçüncü kaleci tercihi olan 31 yaşındaki Karius, 2 yıl boyunca sadece 2 kez forma şansı bulabildiği takımından geçen sezon sonunda ayrılmıştı.


Etiketler: #Schalke 04 #loris karius #beşiktaş

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