Beşiktaşlı eski yöneticiden flaş Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü itirafı: 'Transferine çok yaklaşmıştık'
Bir dönem Beşiktaş'ta görev alan Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber, Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber, Beşiktaş'ta görev aldığı dönemde Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'yü transfer etmek istediğini açıkladı. Reçber, transferin gerçekleşmemesine ilişkin ise çarpıcı bir açıklamada bulundu.
HT Spor'da konuşan Serkan Reçber'in şu açıklamaları yaptı:
"Beşiktaşlı dostlarım iyi dinlesin. Orkun Kökçü ve Ferdi Kadıoğlu, çok istedim. Yönetime söyledim, isimler bende kalsın. 'Çok istiyorum' dedim. 'Hoca düşünmüyor. Hoca, genç oyuncuya sıcak bakmıyor. Hocanın hedefi şampiyonluk' dediler."
"İSTER OYNATSIN İSTER OYNATMASIN"
"Ne dedim biliyor musunuz? 'Ben, Beşiktaş'ın geleceğine transfer yaparken 5 maç sonra kaybedip görevde olmayacak. Ya da sezon sonu görevi bırakacak bir teknik adam üzerinden plan yapmam. İster oynatsın ister oynatmasın. Ferdi Kadıoğlu, özellikle Orkun Kökçü de Beşiktaş'ın geleceği. Bırakın ben, bu yatırımı yapayım' dedim. 'Olmaz' dediler. 'Orkun Kökçü'den daha iyisini bulduk' dediler, Muhayyer Oktay çıktı."
"BİZ ALAMADIK, FENERBAHÇE ALDI"
"Ferdi Kadıoğlu transferine çok yaklaşmıştık. Tamamen strateji ve planlama hatasıydı. Yanlış bir organizasyon yaptık ve transfer gerçekleşmedi. Fenerbahçe aldı. Hem çok iyi sezonlar geçirdi hem de çok iyi para kazandı."
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