Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun: 'Şampiyonluk yarışında kalmak istiyoruz'

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta milli futbolcu Cenk Tosun, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışına değinen Tosun, "Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynayan bir takımdır. Hala şansımız var" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 09:50
Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun: 'Şampiyonluk yarışında kalmak istiyoruz'
Abone Ol google-news

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, Antalyaspor galibiyeti sonrası konuştu.

Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "İlk yarıda hiçbir şey oynamadık diyebiliriz. Çok kötüydük. Güzel geçmeyen bir ilk devre oldu. Devre arasında kenetlendik. Bu maçı çevireceğimize inandık. Öyle de başladık, duran toptan beraberliği bulduk. İkinci devre galibiyetimizi hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkes çok iyi oynadı ikinci devrede" dedi.

"HALA ŞANSIMIZ VAR"

Tecrübeli golcü, "Hoca bize özel bir şey yedirip, içirmiyor. Öğretmenlikten geldiği için ikili ilişkisini çok iyi tutmayı biliyor. Bizi her zaman mutlu tutuyor. Bizimle her zaman sohbet ediyor, şakalaşıyor. Bunlar futbolcunun ihtiyaç duyduğu şeyler. Bu maçta ben atarım, Aboubakar atar. Öbür maçta Redmond atar. Geçen hafta Saiss attı. Böyle şampiyonluk yarışında kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak, "Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynayan bir takımdır. Hala şansımız var. Yenmemiz önemli oldu. Rakiplerimizi izleyeceğiz, zor maçları var. Onları çok düşünmeyerek, son 3 maçı yenip tabelada nerede olduğumuzu göreceğiz" şeklinde konuştu.


cenk tosun beşiktaş antalyaspor süper lig

İlgili Haberler

Beşiktaş maçı sonrası tepki: 'Sahada katliam vardı'

Beşiktaş maçı sonrası tepki: 'Sahada katliam vardı'
Beşiktaş'tan Antalya'da müthiş geri dönüş! Antalyaspor 1-3 Beşiktaş

Beşiktaş'tan Antalya'da müthiş geri dönüş! Antalyaspor 1-3 Beşiktaş
Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu!

Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu!

En Çok Okunan Haberler