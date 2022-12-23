Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli'den dikkat çeken paylaşım
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İngiliz futbolcu, "Hayatımı kurtardın, bu yüzden seni her zaman seveceğim" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş forması giyen Dele Alli, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
İngiliz futbolcu, antrenmanda futbol topuna sarıldığı bir fotoğrafını paylaştı ve, "Hayatımı kurtardın, bu yüzden seni her zaman seveceğim" ifadelerini kullandı.
26 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
ŞANLIURFASPOR MAÇINDA ISLIKLANDI
Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Şanlıurfaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Dele Alli, 29. dakikada oyundan çıkmıştı. İngiliz yıldız, bu anlarda taraftarların ıslıklarına maruz kalmıştı.
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