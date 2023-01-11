Beşiktaşlı futbolcu Ersin Destanoğlu'dan ayrılık kararı
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, iddiaya göre uzun süredir formayı giyememesinin ardından siyah-beyazlı takımdan ayrılma kararı aldı.
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında gözden düşen Ersin Destanoğlu, formayı Mert Günok'a kaptırması sonrası flaş bir karar aldı.
Ersin Destanoğlu
GÖZDEN DÜŞTÜ
Fanatik'te yer alan habere göre siyah-beyazlı ekibin 22 yaşındaki kalecisi geleceği için sürpriz bir karar aldı. Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında gözden düşen Ersin Destanoğlu, formayı Mert Günok'a kaptırması ve deneyimli ismin de etkili bir görüntü sergilemesinin ardından ayrılık kararı aldı.
TALİMAT VERDİ
Ersin'in devre arasında bir kulübe kiralık olarak gitmek için menajerine talimat verdiği ve bu konuda yönetimi de bilgilendirdiği öğrenildi. Genç kaleciyle Belçika ekibi Club Brugge'ün ilgilendiği ileri sürüldü.
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