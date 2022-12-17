Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes Antalya kampında parladı
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in performansı dikkat çekti.
Antalya kampını tamamlayan Beşiktaş’ta performansıyla dikkat çeken isimlerin başında Gedson Fernandes geliyor. 23 yaşındaki oyuncu hazırlık maçlarında 2 gol kaydetti.
Teknik direktör Şenol Güneş’in, hücuma daha yakın bir pozisyonda görevlendirdiği Portekizli orta saha oyuncusu siyah-beyazlılara katkı sundu.
ŞENOL GÜNEŞ PERFORMANSINDAN MEMNUN
Güneş’in, Fernandes’le kamp boyunca bire bir görüşmeler yapıp, sahada istediklerini aktardığı öğrenildi.
Tecrübeli hocanın, 23 yaşındaki oyuncunun formundan memnun olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yaptığı ucuz kahramanlık...'
- YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması
- Saraçhane'de 'çArşı' pankartı açıldı! Açıklama geldi
- Soylu'ya sert yanıt!
- Metrocity AVM'de yangın paniği!
- Süleyman Soylu’ya zehir zemberek sözler
- Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü!
- İmamoğlu afişi asan CHP’li başkana gözaltı!
- Haberimize erişim engeli
- 'Uçakta Erdoğan'a İmamoğlu kararı sorulmuş...'