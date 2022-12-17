Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes Antalya kampında parladı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in performansı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2022 Cumartesi, 10:32
Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes Antalya kampında parladı
Abone Ol google-news

Antalya kampını tamamlayan Beşiktaş’ta performansıyla dikkat çeken isimlerin başında Gedson Fernandes geliyor. 23 yaşındaki oyuncu hazırlık maçlarında 2 gol kaydetti.

Teknik direktör Şenol Güneş’in, hücuma daha yakın bir pozisyonda görevlendirdiği Portekizli orta saha oyuncusu siyah-beyazlılara katkı sundu.

ŞENOL GÜNEŞ PERFORMANSINDAN MEMNUN

Güneş’in, Fernandes’le kamp boyunca bire bir görüşmeler yapıp, sahada istediklerini aktardığı öğrenildi.

Tecrübeli hocanın, 23 yaşındaki oyuncunun formundan memnun olduğu öğrenildi.


beşiktaş gedson fernandes Antalya

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler