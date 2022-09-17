Beşiktaşlı futbolcu Nathan Redmond: 'Yeterince iyi değildik'

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Redmond, "2-2 olduktan sonra 3. gol için yüklendik ama başaramadık, beceremedik" dedi.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 22:48
Beşiktaşlı futbolcu Nathan Redmond: 'Yeterince iyi değildik'
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Beşiktaş forması giyen Nathan Redmond, İstanbulspor maçının ardından konuştu.

Redmond, "Yeterince iyi değildik, bu çok net. Bu tarz maçlarda daha iyisini vermemiz, 2 farklı önde olmamız gerekiyordu. Yeterince iyi değildik" dedi.

İngiliz yıldız, "2-2 olduktan sonra 3. gol için yüklendik ama başaramadık, beceremedik. Bizim seviyemizin altında oldu oyun. Milli takım arasında daha iyi çalışıp bunları düzeltmemiz lazım" diye konuştu.


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