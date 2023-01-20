Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss, en iyi 11 Afrikalı listesine girdi

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 11:36

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 11:36

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, 2022 yılında Afrika'nın en iyi oyuncularından oluşan 11'e girdi.

IFFHS, 2022 yılının Afrikalı en iyi 11 futbolcusunu resmi sitesinden açıkladı.

Romain Saiss

ABOUBAKAR DA 11'DE

Siyah-beyazlı takımın Faslı stoperi Romain Saiss, yılın en iyi Afrikalı oyuncuları arasında yer aldı.

Beşiktaş'ın sözleşme imzalamak için Al-Nassr ile arasındaki tazminat sorununu çözmesini beklediği Aboubakar da Saiss, Salah ve Sadio Mane ile birlikte 11'de kendine yer buldu.

14 MAÇA ÇIKTI

32 yaşındaki stoper, bu sezon çıktığı 14 maçta 1 asist yapmayı başardı.