Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss, en iyi 11 Afrikalı listesine girdi
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, IFFHS'nin (Uluslararası Tarih ve İstatistik Federasyonu) Afrika'da yılın 11'i kadrosuna seçildi. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için hazırlandığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar da listede yer aldı.
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, 2022 yılında Afrika'nın en iyi oyuncularından oluşan 11'e girdi.
IFFHS, 2022 yılının Afrikalı en iyi 11 futbolcusunu resmi sitesinden açıkladı.
Romain Saiss
ABOUBAKAR DA 11'DE
Siyah-beyazlı takımın Faslı stoperi Romain Saiss, yılın en iyi Afrikalı oyuncuları arasında yer aldı.
Beşiktaş'ın sözleşme imzalamak için Al-Nassr ile arasındaki tazminat sorununu çözmesini beklediği Aboubakar da Saiss, Salah ve Sadio Mane ile birlikte 11'de kendine yer buldu.
14 MAÇA ÇIKTI
32 yaşındaki stoper, bu sezon çıktığı 14 maçta 1 asist yapmayı başardı.
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