Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a müjde

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 09:51

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 10:16

Aboubakar, kulübü Al Nassr’la sözleşmesini dün gece feshetti.

Kamerunlu forvet bugün İstanbul’da olacak. Beşiktaş, Aboubakar’la 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Vincent Aboubakar

BEŞİKTAŞ'TA 3. ABOUBAKAR DÖNEMİ

30 yaşındaki golcü bu sezon 1.5 milyon Euro, diğer yıllar 2.8 milyon Euro alacak.

Aboubakar, siyah-beyazlı takımda oynadığı 2 dönemde, 67 maça çıkarken 35 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.