Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a müjde
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile el sıkıştı. Golcü futbolcunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Aboubakar, kulübü Al Nassr’la sözleşmesini dün gece feshetti.
Kamerunlu forvet bugün İstanbul’da olacak. Beşiktaş, Aboubakar’la 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Vincent Aboubakar
BEŞİKTAŞ'TA 3. ABOUBAKAR DÖNEMİ
30 yaşındaki golcü bu sezon 1.5 milyon Euro, diğer yıllar 2.8 milyon Euro alacak.
Aboubakar, siyah-beyazlı takımda oynadığı 2 dönemde, 67 maça çıkarken 35 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Ateş suikastında dehşet verici iddia
- Bakandan Erdoğan'ın adaylığına yeşil ışık
- İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması
- Sözleşmelilere kadro yolu açıldı
- Valilik, Erdoğan için seferber oldu
- Kara deliğe dönüşen proje!
- İBB’deki iltisaklı müfettiş
- 'Türkiye'nin eli kulağında diktatörlüğü'
- Mardin'de lüks cipe silahlı saldırıda yeni gelişme
- 'Yapmayın diye yalvardım'