Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a müjde

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile el sıkıştı. Golcü futbolcunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 09:51
Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a müjde
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Aboubakar, kulübü Al Nassr’la sözleşmesini dün gece feshetti.

Kamerunlu forvet bugün İstanbul’da olacak. Beşiktaş, Aboubakar’la 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Vincent Aboubakar

BEŞİKTAŞ'TA 3. ABOUBAKAR DÖNEMİ

30 yaşındaki golcü bu sezon 1.5 milyon Euro, diğer yıllar 2.8 milyon Euro alacak.

Aboubakar, siyah-beyazlı takımda oynadığı 2 dönemde, 67 maça çıkarken 35 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

 


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